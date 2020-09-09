بلدية النجف الاشرف تباشر باعادة تأهيل شوارع المدينة القديمة ضمن مشاريع عام ٢٠٢٠

2020/09/09 | 21:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ النجف الاشرف

اعلنت مديرية بلدية النجف الاشرف، الاربعاء، الشروع بتأهيل شوارع المدينة القديمة ضمن مشاريع التنفيذ المباشر لعام ٢٠٢٠.

وقال مدير اعلام المديرية بشار السوداني لـ /المعلومة/، ان “كودار التنفيذ المباشر في بلدية النجف باشرت بحملة واسعة لتأهيل شوارع المدينة القديمة ضمن اعمال التأهيل المحالة للتنفيذ في موازنة البلدية لعام ٢٠٢”.

واضاف ان “احالة المشاريع تتضمن تأهيل واكساء شوارع السورين الشمالي والجنوبي وشارع الباديات وشارع مجمع ابو خمسين”، مؤكدا ان اعادة تأهيل الشوارع جاء بهدف جعلها ملائمة لقدسية المدينة كونها شوارع متهالكة بسبب قدمها.



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