الغاء امر نقل الكلية العسكرية من ذي قار الى واسط

2020/09/09 | 22:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي عن موافقة رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يار الله بعدم نقل الكلية العسكرية الرابعة من المحافظة الى واسط .وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الوائلي اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس اركان الجيش الفريق […]

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