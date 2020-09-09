الكاظمي يأمر بفتح جسر جوي وآخر بحري لتقديم مساعدات عاجلة إلى السودان

2020/09/09 | 22:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أمر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بفتح جسر جوي وآخر بحري لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات في السودان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي، أمر بفتح جسر جوي وآخر بحري مع دولة السودان الشقيقة، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت السودان منذ أيام".

وأضاف البيان، أن "طائرة شحن عسكرية ستنطلق اليوم محملة بأطنان من المستلزمات الطبية وعشرات الآلاف من السلات الغذائية، وآلاف القطع من الاحتياجات الإنسانية الضرورية والخيم لإيواء المتضررين الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الفيضانات".

وأشار إلى أن "الكاظمي أمر أيضا ببدء تحميل عشرة آلاف طن من الحنطة من موانىء البصرة لدعم الشعب السوداني الشقيق".

ولفت البيان إلى أن "توجيه الكاظمي يأتي في إطار حرص العراق حكومة وشعبا على تعزيز أواصر الأخوة مع الأشقاء، والوقوف مع دولة السودان التي تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة جراء الفيضانات".

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