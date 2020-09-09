بعد الفيضانات الاخيرة… جسر جوي وبحري من العراق الى السودان لايصال المساعدات الغذائية و الطبية

2020/09/09 | 22:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

فتح العراق، اليوم الاربعاء، ممراً جوياً له مع السودان لارسال طائرة خاصة تحمل عشرات الالاف من المساعدات الغذائية والطبية بعد موجة الفيضانات الاخيرة هناك.

وذكر بيان للحكومة العراقية، انه صدر توجيه بفتح جسر جوي وبحري مع دولة السودان الشقيقة، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة الى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت السودان منذ أيام.

وستنطلق اليوم طائرة شحن عسكرية محملة بأطنان من المستلزمات الطبية وعشرات الآلاف من السلات الغذائية، وآلاف القطع من الاحتياجات الإنسانية الضرورية والخيم لإيواء المتضررين الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الفيضانات.

كما اشار البيان الى بدء تحميل عشرة آلاف طن من الحنطة من موانىء البصرة لدعم الشعب السوداني الشقيق.

وتأتي حملة المساعدات العراقية في إطار حرص العراق حكومة وشعبا على تعزيز أواصر الأخوة مع الأشقاء، والوقوف مع دولة السودان التي تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة جراء الفيضانات.

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