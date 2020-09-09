بإسناد أمني..أمانة بغداد تشن حملة مصادرة لـ'ماشية وفواكه وخضر' في هذه المناطق (صور)

2020/09/09 | 22:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت أمانة العاصمة بغداد، الاربعاء، انها شنت حملة لمصادرة أغنام منتشرة بشكل مخالف للقانون في منطقة السيدية، كما صادرت عجلة لبيع الفواكه والخضروات مع محتوياتها.

وقالت الأمانة في بيان تلقى تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (9 أيلول 2020)، إن "ملاكاتنا في دائرة بلدية الرشيد وباسناد مديرية الحراسات في الامانة، قامت بحملة لمصادرة الاغنام التي قام اصحابها بنشرها على الارصفة لغرض البيع والقصابة ضمن شارع الخيزران التابع لمنطقة السيدية".





وأكمل بيان الأمانة، "كما قامت ملاكاتنا بحجز آليتين قام اصحابها ببيع ونشر الفواكه والخضر على الارصفة المقابلة لجامع محمد رسول الله ضمن المحلة 877".

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