تطور إيجابي بالحالة الصحية للكابتن ناظم شاكر

2020/09/09 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ أربيل

أكد مسؤول اعلام نادي اربيل الرياضي، ريبين رمزي، اليوم الاربعاء، تحسن الحالة الصحية للكابتن ناظم شاكر، الذي اصيب بفيروس كورونا في وقت سابق، ويتلقى العناية الطبية في إحدى مستشفيات اربيل .

وقال ريبين رمزي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحالة الصحية للكابتن ناظم شاكر تحسنت بشكل كبير، وعاد الاوكسجين لوضعه الطبيعي، وقد زال الخطر بنسبة 60%".

وأضاف رمزي، أن "حالة الكابتن شاكر مستقرة الآن، لكنه مازال تحت العناية المركزة وباشراف فريق من الاطباء والمختصين".

وكان المساعد السابق للمدرب ناظم شاكر، فاروق عبد جاسم، أكد اليوم الاربعاء (9 أيلول 2020)، استقرار الحالة الصحية للمدرب ناظم شاكر بعد تدهورها قبل أيام حيث يرقد في إحدى مستشفيات اربيل .

وقال عبد جاسم في حديث لـ (بغداد اليوم): "بعد زيارة الفريق الطبي المكلف من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أول امس والعودة بنفس اليوم، حدد الفريق الوضع الصحي للكابتن ناظم شاكر وحال عودته الى بغداد تم إرسال ست حقن تم زرق واحدة منها أدت الى استقرار الحالة الصحية لشاكر".

وأضاف:" وبعد الحقنة الاولى ارتفعت نسبة الاوكسجين لدى شاكر الى 87 ومن المؤمل ان تصل الى الـ 90، كما ارتفعت نسبة الاوكسجين في الدم الى الخمسين وهي بحالة ارتفاع الى الـ 60 وهي النسبة الجيدة التي تؤكد إستقرار حالته".

وبين، عبد جاسم، أن " الزيارة ما زالت محجوبة عن الكابتن حتى من عائلته وهو في صالة الانعاش، إلا أن التقارير الطبية تؤكد أن حالته مستقرة وجيدة".

يشار الى ان رئيس الوزراء وبعد زيارة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لناظم شاكر، كان قد كلف مجموعة من الاطباء في العاصمة بغداد للمغادرة الى اربيل وتشخيص العلاج اللازم لشاكر الذي اصيب بفيروس كورونا، وحدد الفريق الطبي 10 حقن وصلت ستة منها وسترسل اربعة اخرى خلال اليومين المقبلين.

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