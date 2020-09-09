البصرة : القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل ضد أحد المواطنين في الزبير

2020/09/09 | 22:19 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / القت مفارز مكافحة إجرام البصرة القبض على متهم لارتكابه جريمة قتل أحد المواطنين .وذكرت المديرية بحسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه بعد ورود معلومات دقيقة تمكنت مفارز المكافحة من خلال تنفيذ امر قبض قضائي من مداهمة مكان تواجد المتهم والقبض علية مختبئ في إحدى مزارع قضاء الزبير .واشار البيان الى ان المتهم ارتكب جريمة قتل أحد المواطنين بواسطة سكين بعد ان تم طعنه لأكثر من مرة وذلك بسبب قيامه بسرقة الهاتف النقال الخاص بالمجنى عليه ولدى مطالبته بإعادة الهاتف النقال قام بطعنه بالسكين.



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