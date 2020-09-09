العراق يؤكد تطلعه للزيارة التاريخية للبابا الى مدينة أور مولد أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام

2020/09/09 | 22:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد العراق تطلعه للزيارة التاريخية للبابا الى مدينة أور مولد أبي الأنبياء إبراهيم (عليه السلام).وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه ان , سفير العراق لدى الفاتيكان رحمن فرحان العامري التقى نائب رئيس وزراء الفاتيكان المونسنيور إدغار بينيا بـــارا بمكتبه في مبنى وزارة الخارجية الفاتيكانية ".وعبر السفير خلال اللقاء عن بالغ سروره للعمل سفيراً لجمهورية العراق لدى الفاتيكان ، وأنه سوف يبذل قصارى جهده لتطوير العلاقات بين العراق والفاتيكان بما يخدم الإنسانية والسلام في العالم أجمع، وأن العراق يتطلع حكومةً وشعباً للزيارة التاريخية للبابا إلى العراق ومدينة أور مولد أبي الأنبياء إبراهيم (عليه السلام).من جانبه، رحب نائب رئيس وزراء الفاتيكان المونسنيور إدغار بينيا بـــارا بالسفير متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله، مؤكدا حرص دولة الفاتيكان على تقوية أواصر العلاقات الثنائية"./انتهى2

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