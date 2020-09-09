“النقد الدولي”: أزمة فيروس كورونا لم تنته وتتطلب مزيدا من الدعم

2020/09/09 | 22:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، إن أزمة فيروس كورونا “لم تنته بعد”، مشددا على الحاجة إلى تعاون متعدد الأطراف لضمان كفاية الإمدادات لدى تطوير لقاح.

وفي مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي”، قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا، وكبيرة الخبراء الاقتصاديين بالصندوق جيتا جوبيناث، “إن التعافي الاقتصادي الحالي من الأزمة هو نتيجة للتطبيق السريع وحجم الدعم غير المسبوق من الحكومات والبنوك المركزية..



لكن ستكون هناك ضرورة لمزيد من الجهود”.

وأضافت الخبيرتان الاقتصاديتان في المقال: “مازال التعافي هشا للغاية ومتفاوتا باختلاف المناطق والقطاعات، ولضمان استمرارية التعافي من الضروري عدم وقف الدعم قبل الوقت المناسب لذلك”.

وأودى “كوفيد-19” المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد، بحياة 900 ألف شخص في أنحاء العالم، وتشير تقديرات الصندوق إلى أن التكلفة الإجمالية للأزمة ستصل إلى 12 تريليون دولار بنهاية 2021، إذ من المرجح أن تحتاج الدول منخفضة الدخل دعما متواصلا.

وقدم صندوق النقد تمويلا طارئا إلى 75 دولة، 47 منها دول منخفضة الدخل، وقال إنه مستعد لتقديم المزيد.



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