أول قرار عراقي:منع الاشارة إلى المذهب الطائفي في التقديم للكلية العسكرية

2020/09/09 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬الزمان في‭ ‬اول‭ ‬خطوة‭ ‬رافضة‭ ‬للطائفية‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬عشر‭ ‬عاما‭ ‬،‭ ‬اعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬ان‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬امر‭ ‬برفع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬مذاهب‭ ‬المتقدمين‭ ‬ضمن‭ ‬أستمارات‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬العسكرية‭.‬ وقال‭ ‬احمد‭ ‬ملا‭ ‬طلال‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬تويتر،‭ ‬ان‭ ‬“رئيس‭ […]

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