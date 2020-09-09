صور| حملة لمصادرة أغنام وآليات بيع خضار وفواكه في بغداد

2020/09/09 | 22:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت فرق أمانة بغداد حملة ضد المتجاوزين في أحد مناطق الكرخ

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، تنفيذ حملة لمصادرة أغنام قام أصحابها بنشرها على الأرصفة لغرض البيع والقصابة.

وذكر بيان للأمانة، 9 أيلول/سبتمبر، أن "ملاكاتها في دائرة بلدية الرشيد قامت وبإسناد مديرية الحراسات في الأمانة بحملة لمصادرة الاغنام التي قام أصحابها بنشرها على الأرصفة لغرض البيع والقصابة ضمن شارع الخيزران التابع لمنطقة السيدية".

وأضاف البيان، أن "فرق أمانة بغداد قامت بحجز آليتين قام أصحابها ببيع ونشر الفواكه والخضر على الأرصفة المقابلة لجامع محمد رسول الله ضمن المحلة 877".

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