غداً.. لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تجتمع بعدد من ممثلي الاندية لمناقشة فقرات قانون الأندية الرياضية الذي تم قراءته قراءة ثانية في مجلس النواب

2020/09/09 | 22:26 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداً..لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تجتمع بعدد من ممثلي الاندية لمناقشة فقرات قانون الأندية الرياضية الذي تم قراءته قراءة ثانية فيمجلس النواب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غداً..



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