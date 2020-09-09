2020/09/09 | 22:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة_اين]القت شرطة البصرة القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل أحد المواطنين في الزبير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة بشعة بسبب هاتف في البصرة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة بشعة بسبب هاتف في البصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).