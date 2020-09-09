مصدر: إصابة قائد قوات حرس الحدود بكورونا.. وهذه حالته الصحية

2020/09/09 | 22:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر أمني، بإصابة قائد قوات حرس الحدود في الجيش العراقي بفيروس كورونا.وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "قائد قوات حرس الحدود الفريق الركن حامد الحسيني، أصيب بفيروس كورونا".وأضاف المصدر ان "الحالة الصحية للحسيني متدهورة ويخضع للعلاج والرقابة الطبية".عمار المسعودي

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