تعرف على مواصفات أفضل الهواتف الرخيصة الثمن لهذا العام

2020/09/09 | 22:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

نشرت منصة AnTuTu المتخصصة بتقييم الإلكترونيات تصنيفا جديدا للهواتف التي طرحت العام الجاري، وتميزت بأداء جيد وسعر رخيص ومنافس.

وتبعا للتقييم جاء هاتف Xiaomi Redmi Note 8 Pro الذي يبلغ سعره 220 دولارا تقريبا في المرتبة الأولى.

وزود هذاالجهاز بمعالج متطور ثماني النوى من نوع MediaTek Helio G90T، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، تضمن له جميعها أداء ممتازا في التعامل مع الإنترنت والألعاب الإلكترونية ثلاثية الأبعاد الحديثة.

كما حصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل، وماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

ومن بين أفضل الهواتف التي دخلت في تصنيف AnTuTu الجديد أيضا أجهزة مثل Redmi 9 و Redmi K30 5G و Honor 9X و Redmi K30i 5G و Redmi 10X 5G وHonor Play 4T Pro و Redmi K30 و Redmi K30.



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