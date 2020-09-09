2020/09/09 | 22:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية تشيد بجهود القضاء العراقي في ملف تراخيص شركات الهاتف النقال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية تشيد بجهود القضاء العراقي في ملف تراخيص شركات الهاتف النقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).