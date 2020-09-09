بعد تعليقها..

2020/09/09 | 22:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة فايننشال تايمز، الأربعاء، إن شركة "أسترا زينيكا" البريطانية ربما تستأنف تجاربها على لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 الأسبوع المقبل.ونقلت الصحيفة ذلك عن أشخاص على صلة بالتجارب.

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