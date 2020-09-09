’فريق عمل’ من مكافحة إجرام بغداد يعلن تمكنه من استعادة 200 مليون دينار مسروقة

2020/09/09 | 22:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تمكنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، من استعادة مبلغ يقدر بـ 200 مليون دينار عراقي كانت قد سُرقت من إحدى المركبات، فضلاً عن القبض على السارق.



وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 أيلول 2020)، إن "تمكن مكتب الاعظمية لمكافحه الإجرام وبعد حصول حادث سرقة مبلغ مالي يقدر بـ 200 مليون دينار عراقي من أحد المركبات ضمن منطقة الوزيرية ببغداد، بعد استلام صاحب صيرفة المبلغ من مصرف الرافدين فرع باب المعظم".

وتابع، "وبتوجيه من مدير الرصافة، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث والتوصل الى الجاني والقبض عليه بعد ٤ أيام من ارتكاب الحادث، ومن خلال التعمق بالتحقيق معه اعترف بأماكن تواجد المبلغ الماليي والعجلات التي قام المتهم بشرائها من الأسواق بعد ارتكاب الجريمة".

واضاف، "وقد صدقت هذا اليوم اعترافات المتهم قضائياً وجرى أسترجاع المبلغ المالي المسروق، وتبين ان المتهم من ذوي السوابق".

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