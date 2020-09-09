قوباد طالباني: مستعدون للاتفاق على ايرادات النفط والمعابر/ موسع

2020/09/09 | 22:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اختتم مساء اليوم الاربعاء لقاء وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم ، مع وزراء النفط والمالية والكهرباء في الحكومة الاتحادية.وقال طالباني بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني:" مستعدون للاتفاق على مسالة ايرادات النفط والمعابر الحدودية".وبشان مضمون الاجتماع بشكل عام قال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومةالاقليم ، ان الاجتماع كان ايجابيا وتم بحث المشاكل العالقة بشكل مفصل، خاصة مسالة المستحقات المالية لاقليم كردستان والية تثبيتها في مشروع قانون موازنة العام 2021.واضاف، ان اجتماعات اللجان الثانوية ستستمر في بغداد حتى التوصل الى الية مناسبة وفق الدستور، بهدف حل المعوقات السياسية والتقنية".واوضح هورامي، ان قوباد طالباني اعرب خلال الاجتماعات استعداد اقليم كردستان للاتفاق حول مسالة ايرادات النفط والمعابر الحدودية ومسالة الايرادات النفطية الاخرى".واشار الى ان وفد الاقليم عاد مساء اليوم من بغداد الى اربيل "./انتهى2

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