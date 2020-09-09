القبض على سائق عجلة بعد دهسه شخصين في منطقة حي المعلمين القديم بميسان

2020/09/09 | 22:50 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / اعلن مصدر امني في ميسان عن القاء القبض على شخص سائق عجلة نوع "كيا" بعد دهسه شخصين في منطقة حي المعلمين القديم بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان./انتهى

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