نائب نرويجي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام .. والاخير يعلن تشرفه بها

2020/09/09 | 22:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن النائب عن حزب التقدم النرويجي كريستيان تيبرينغ -غيرد عن ترشيحه ترامب لجائزة نوبل للسلام لجهوده في حل النزاعات الطويلة الأمد في العالم.من جانبها أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتشرف بترشيحه لجائزة نوبل للسلام.وقالت ماكيناني في بيان: تم ترشيح الرئيس ترامب اليوم لجائزة نوبل للسلام لعام 2021، تقديراً لجهوده القيادية والوساطة في اتفاقات أبراهام، والتي عملت على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بشكل كامل وشكلت خطوة كبيرة نحو السلام في الشرق الأوسط، مشددة على أن الرئيس يستحق الترشح عن جدارة.وأشارت إلى أنه تم ترشيح الرئيس للجائزة وسط دعم دولي للاتفاقية بين الإمارات وإسرائيل.وأضافت ماكيناني: اتفاق السلام هو شهادة أخرى على دبلوماسية الرئيس ترامب الجريئة ورؤيته، ويعتبر بحث لجنة نوبل في ترشيحه شرفاً له./انتهى3

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