2020/09/09 | 22:56 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ اربيل د.فرست صوفي يزور نادي اربيل ويؤكد دعمه لفرقه في المشاركات الداخلية و الخارجية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ اربيل د.



فرست صوفي يزور نادي اربيل ويؤكد دعمه لفرقه في المشاركات الداخلية و الخارجية first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

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