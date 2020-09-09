بالوثائق.. ضوابط التقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي الجديد

2020/09/09 | 22:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية ، اليوم الاربعاء ، عن حصول موافقة معالي الوزير الأستاذ علي حميد الدليمي ، على تنظيم تقديم الطلبة للقبول في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2020-2021.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي ، ان "التقديم على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد يبدأ يوم غد الخميس الموافق الـ10 من أيلول الحالي ، وينتهي في نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق الـ21 من شهر ذاته" ، واكد البيان ان "الضوابط تنص على ان لا يقل مجموع الطالب الراغب بالتقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد عن (582) درجة بالنسبة للطلبة المسلمين و( 485 ) درجة بالنسبة للطلبة غير المسلمين" ، مشيرا الى ان "طلبة الصف الاول والثاني والثالث المتوسط والرابع العلمي ، يعفون من معدل البقاء لكون دراستهم باللغة الانكليزية للمواد العلمية ( الكيمياء ، الفيزياء ، الاحياء ، الرياضيات) ، ويكون معدل البقاء للطلبة الناجحين من الصف الخامس الى السادس العلمي (75%) في مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد ".

وتابع البيان ان "الطالب المتقدم للقبول يؤدي اختبارا في الذكاء واختبار تحصيلي في المواد ( اللغة العربية ، اللغة الانكليزية ، الرياضيات ، العلوم ) من مواد الصف السادس الابتدائي ، وتجري الاختبارات للطلبة المتقدمين في الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء الموافق الـ30 من أيلول الجاري ، حيث يكون الاختبار في المدرسة التي قدم اليها الطالب ويبدأ امتحان التحصيلي اولاً ومن ثم اختبار الذكاء ، ويفصل بينهما استراحة لمدة 30 دقيقة مع التقيد بالسقف الزمني لكليهما" .

مبيناً أن "يكون التقديم للقبول الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد في محافظة بغداد وفقاً للرقعة الجغرافية لسكن الطالب ولا يحق لهم النقل الى مدرسة اخرى ، مع اخذ تعهد خطي من اولياء الامور لقبول ابنائهم وفقاً للطاقة الاستيعابية للثانوية"، لافتا الى انه "يكون التقديم للقبول في مدارس المتميزين في المحافظات والقبول فيها وفقاً للطاقة الاستيعابية للمدرسة ايضا ولا يحق لهم بالنقل الى مدرسة اخرى" .

وختم البيان ، انه "يحق لخريجي الدراسة الابتدائية في اقليم كردستان التقديم الى اختبارات هذه المدارس وحسب الضوابط ، كما يحق لخريجي الدراسة الابتدائية القادمين من الدول العربية والاجنبية التقديم الى تلك المدارس وحسب الضوابط ايضاً ، موضحاً ان "ادارة ثانويات كلية بغداد ومدارس المتميزين ملتزمة بإعلان نتائج المقبولين وفق القوائم المرسلة اليها ويحق للطلبة الاعتراض على النتائج في موعد اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ ظهور النتائج .

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