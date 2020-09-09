وصول محترف لبناني الى مطار بغداد للانضمام للجوية

2020/09/09 | 22:58 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} وصل لاعب نادي العهد اللبناني مهدي فحص الى مطار بغداد الدولي.





وذكر مصدر رياضي، إن "فحص قريب من الانضمام الى نادي القوة الجوية".

أدناه معلومات عن اللاعب وانجازاته:

معلومات عن اللاعب :

العمر : 25 عاماً

المركز : خط الوسط

الطول : 183 سم

مثل كل من الأندية : المنتخب الوطني اللبناني، المنتخب الأولمبي اللبناني، نادي العهد اللبناني

إنجازات اللاعب مع الفريق :

كأس النخبة اللبناني

الدوري اللبناني الممتاز

كأس السوبر اللبناني

كاس الاتحاد اللبناني

كأس الإتحاد الاسيوي

كان من ضمن فريق الموسم في الدوري اللبناني 2016-2017".

محمد

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