محافظ اربيل يعد بإعادة هولير للمنافسة بدوري الكرة

2020/09/09 | 23:06 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ اربيل د.فرست صوفي خلال زيارته لمقر نادي اربيل دعمه لفرقه في المشاركات الداخلية و الخارجية وخصوصاً منافساتالدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ، مشيداً بعمل الادارة وما حققته من انجازات في المواسم السابقة.

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