بابل تحدد دوام الدوائر وفتح المزارات الدينية ومقررات أخرى

المعلومة/ بابل
حددت خلية الازمة في بابل، الاربعاء، دوام دوائر المحافظة وفتح المزارات الدينية بعض المقرات الاخرى.
وذكر اعلام المحافظة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “خلية الازمة المحلية في بابل عقدت إجتماعها الدوري برئاسة المحافظ حسن منديل السرياوي وحضور قائد الشرطة اللواء علي هلال جاسم العادلي الشمري وباقي أعضاء الخلية، جرى خلاله مناقشة الوضع العام بالمحافظة والخروج بمقررات مهمة”.
واضاف ان “المقررات تضمنت يكون دوام الدوائر الخدمية والصحة والقوات الأمنية بنسبة ١٠٠٪ على أن يكون دوام فعلي ، فيما يكون دوام باقي الدوائر بنسبة ٧٥٪ ، كما يتم فتح المزارات والحسينيات والجوامع كافة مع مراعاة شروط السلامة والتباعد الاجتماعي ، كذلك فتح جميع المطاعم والكافيهات المجازة فقط وبنسبة ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية أو بطريقة الكابينات ويتولى الأمن السياحي والأمن الوطني وصحة بابل تنفيذ ذلك”.
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