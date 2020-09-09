ديالى تكشف عن انتقال 70% من تجار المنافذ باتجاه “كردستان” وتطالب بغداد بخطوة حاسمة

2020/09/09 | 23:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن انتقال 70% من تجار المنافذ الحدودية صوب كردستان.

وقال مدير ناحيوة مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نشاط منفذ مندلي الحدودي شرق ديالى لايتجاوز الـ40% قياسا بفترة ما قبل جائحة كورونا بسبب تسهيلات كبيرة تقوم بها منفذ اقليم كردستان دفعت الى جذب 70% من التجار اليها”.

واضاف، ان “منافذ كردستان خفضت التعرفة واعطت مرونة كبيرة للتجار في استيراد الكثير من البضائع ما ادى الى ضرر بالغ على منافذ ديالى ومنها منفذ مندلي من ناحية خفض النشاط التجاري وهذا امر يجب الانتباه له لان ايرادات المنفذ تذهب الى خزينة الدولة فيما حين لاتذهب ايرادات المنافذ في كردستان الى خزينة بغداد”.

واشار الخزاعي الى انه” كلما ضعف النشاط قلت فرص العمل والانتعاش الاقتصادي مؤكدا ضرورة ان يكون للحكومة الاتحادية موقف حاسم “.

وتضم ديالى اثنين من المنافذ الحدودية المهمة والتي تؤمن ايرادات تصل الى عشرات المليارات من الدنانير سنويا الى خزينة البلاد.



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