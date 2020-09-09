خلية الأزمة في النجف تصدر قرارين

2020/09/09 | 23:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النجف الاشرف - واع

قررت خلية الأزمة في محافظ النجف الاشرف فتح المنافذ الحدودية والسماح بنقل جثامين المتوفين بجائحة كورونا.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، اليوم الاربعاء ، انه " تمت الموافقة على نقل جثامين المتوفين بجائحة كورونا من المقبرة المخصصة لهم إلى مقبرة وادي السلام القديمة مع بيان أسباب النقل".

واضاف ان اللجنة قررت فتح المنافذ الحدودية للمحافظة أمام الزائرين والمواطنين كافة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء مع الالتزام بقرارات خلية الأزمة من خلال لبس الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعي وسوف يغرم السائق ويحاسب إذا لم يطبق القرارات الخاصة حتى مع الراكبين معه".

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