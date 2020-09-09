بابل تحدد دوام الدوائر وفتح المزارات الدينية ومقرات أخرى

2020/09/09 | 23:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بابل

حددت خلية الازمة في بابل، الاربعاء، دوام دوائر المحافظة وفتح المزارات الدينية بعض المقرات الاخرى.

وذكر اعلام المحافظة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “خلية الازمة المحلية في بابل عقدت إجتماعها الدوري برئاسة المحافظ حسن منديل السرياوي وحضور قائد الشرطة اللواء علي هلال جاسم العادلي الشمري وباقي أعضاء الخلية، جرى خلاله مناقشة الوضع العام بالمحافظة والخروج بمقررات مهمة”.

واضاف ان “المقررات تضمنت يكون دوام الدوائر الخدمية والصحة والقوات الأمنية بنسبة ١٠٠٪ على أن يكون دوام فعلي ، فيما يكون دوام باقي الدوائر بنسبة ٧٥٪ ، كما يتم فتح المزارات والحسينيات والجوامع كافة مع مراعاة شروط السلامة والتباعد الاجتماعي ، كذلك فتح جميع المطاعم والكافيهات المجازة فقط وبنسبة ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية أو بطريقة الكابينات ويتولى الأمن السياحي والأمن الوطني وصحة بابل تنفيذ ذلك”.



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