النجف..خلية الأزمة تصدر قرارات 'هامة' بخصوص الزيارة ودفن المتوفين بـ كورونا والدوام

2020/09/09 | 23:14 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت خلية الأزمة في محافظة النجف، الاربعاء، قرارات جديدة بشأن الزيارة الأربعينية، وعملية نقل الموتى بفيروس كورونا الى مقابرهم الخاصة ونسب الدوام بالمحافظة.





وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (9 أيلول 2020)، إنه "تقرر فتح السيطرات لأيام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء فقط، شريطة الالتزام بالشروط الوقائية و الصحية على ان تغلق أيام الخميس والجمعة والسبت".

وتابع البيان، "الترحيب بالزائرين الكرام لزيارة اربعينية الامام الحسين مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والصحية للزائرين والمواكب الحسينية".

واضاف، "يتم السماح بنقل جثامين ضحايا فيروس كورونا من المقبرة الجديدة الى مقابرهم الخاصة على ان يتحمل ذوي المتوفي الجانب الشرعي في نقل الجثمان".

واشارت الخلية وفقا للبيان، "يعود الدوام الرسمي كما كان عليه بنسبة 100% عدا الجامعات يكون بنسبة 50٪".

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