كورونا في العراق..لجنة الصحة النيابية تعلق بشأن تقارب الأرقام بين الاصابات والشفاء

2020/09/09 | 23:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأربعاء، أن هناك حالة من التوازن بين أعداد الإصابات وحالات الشفاء لفيروس كورونا في العراق، فيما أشارت إلى أن قانون التدرج الطبي يلزم بالتعيين المركزي لخريجي كليات الطب والمهن الصحية.

وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" ، اليوم (9 ايلول 2020)، إن "هناك حالة من التوازن بين أعداد الإصابات بفيروس كورونا وحالات الشفاء، وهذا مؤشر جيد"، مشيرا إلى أن "الوقاية من الفيروس تعتمد على التزام المواطنين بشكل طوعي وذاتي".

وأضاف أن "قانون التدرج الطبي يلزم الحكومة بالتعيين المركزي"، مبينا أن "هنالك حصلت بعض المشاكل المالية المتعلقة بين وزارتي المالية والصحة".

وتابع، أن "وزارة التخطيط ستقوم بتوزيع المعينين كل حسب حاجة المحافظة".

وبين أن البرلمان صوت على أغلب فقرات قانون الضمان الصحي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4243 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3669 حالة.

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