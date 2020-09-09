قرارات خلية الأزمة في النجف بشأن الزيارة الأربعينية

2020/09/09 | 23:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت خلية الأزمة في محافظة النجف، الاربعاء، قرارات جديدة بشأن الزيارة الأربعينية.



وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 أيلول 2020)، إنه "تقرر فتح السيطرات لأيام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء فقط، شريطة الالتزام بالشروط الوقائية و الصحية على ان تغلق أيام الخميس والجمعة والسبت".

وتابع، "الترحيب بالزائرين الكرام لزيارة اربعينية الامام الحسين مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والصحية للزائرين والمواكب الحسينية".

واضاف، "يتم السماح بنقل جثامين ضحايا ڤيروس كورونا من المقبرة الجديدة الى مقابرهم الخاصة على ان يتحمل ذوي المتوفي الجانب الشرعي في نقل الجثمان".

واشارت الخلية وفقا للبيان، "يعود الدوام الرسمي كما كان عليه بنسبة 100% عدا الجامعات يكون بنسبة 50٪".

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