مسؤول محلي في النجف يطالب وزارة التربية بإضافة مادة للدراسة الابتدائية تعنى بتثقيف التلميذ صحيًا

2020/09/09 | 23:21 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/طالب النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي وزارة التربية بأضافة مادة للدراسة الابتدائية تعنى بتثقيف التلميذ على كيفية التعامل مع الاوبئة والامراض الانتقالية و طرق الوقاية حيث ان الثقافة الصحية اساس في التعاملات في المدرسة وخارجها وفي البيت مما يزيد ثقافة التلميذ في الجوانب الصحية والحياتية ويطلق عليها " كراسة الثقافة الحياتية " وقال في تصريح صحفي " على ان لا تكون هذه المادة من ضمن المواد الامتحانية فالهدف الرئيس هو تثقيف التلميذ والعمل على زيادة الخبرة الصحية"مشيرََا" ان الوقاية الصحية والنظافة والالتزام بالتعليمات الصحية هو الحل الامثل للخلاص من هذه الاوبئة"./انتهى

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