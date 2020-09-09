استضافة نيابية لوزير المالية ومدراء عامين بعدة دوائر تابعة للوزارة غدا الخميس

2020/09/09 | 23:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / كشف مصدر نيابي ان اللجنة المالية في مجلس النواب ستستضيف يوم غد الخميس وزير المالية علي علاوي والمدراء العامين في دوائر الضريبة والكمارك ومصرفي الرشيد والرافدين ./انتهى4

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