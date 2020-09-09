الحشد الشعبي يحبط مخططا إرهابيا جنوب غرب كركوك

2020/09/09 | 23:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

أحبطت قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي، الأربعاء، مخططا إرهابيا لاستهداف المواطنين العزل والقوات الأمنية جنوب غرب كركوك.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، إن قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية في منطقة العمل الشعبي بناء على معلومات استخبارية تفيد وجود حركة مشبوهة لاشخاص.

وأضاف، أن العملية اسفرت عن العثور على عبوة معدة للتفجير كان العدو ينوي القيام بزرعها على جانب الطريق والقيام بعملية إرهابية جبانة كادت أن تستهدف المواطنين العزل والقوات الأمنية، مبينا أنه تم التصدي لهذه العملية بكل حزم وقوة وردع العدو واجباره على الفرار وسيتم مطاردتهم حتى القضاء عليهم.



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