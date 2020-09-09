نائب عن عراقيون: نحن مع تكبير الدوائر الانتخابية ويجب إيقاف اقتراع الخارج

2020/09/09 | 23:29 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغدداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن تحالف عراقيون، مهند العقابي، الاربعاء، رؤية التحالف في تكبير الدوائر الانتخابية، فيما شدد بضرورة ايقاف اقتراع الخارج.





وقال العتابي {للفرات نيوز} ان" مشكلة الموازنة ليست وليدة اليوم واغلبها تشغيلية، وان اكثر من 40 ترليون دينار قيمة التجاوز على الموازنة التخمينية لعام 2020".

العتابي: هناك اموال صرفت في الموازنة وعبد المهدي عين الاف الموظفين دون غطاء مالي

العتابي: حلول بغداد واربيل ستكون آنية والكاظمي لايستطيع القفز عن تلك الديون

العتابي: الاكراد اكدو وجود مشكلة داخلية في توزيع مبالغ بغداد على الاقليم

العتابي: الدولة ملزمة بتعيين اصحاب العقود ومخاوف من انحراف العاطلين

العتابي: تشجيع المشاريع الوسطى والصغيرة هي ريادة الأعمال في القطاعات الاقتصادية المتنوعة

العتابي: الاستثمار هو عملة احياء للمرافق الميتة وليس بيع المصانع النشطة

العتابي: البطاقة البايومترية تنهي الكثير من مجالات التزوير وتضمن حصانة نتائج الانتخابات

العتابي: يجب ايقاف اصوات الخارج لما شهدته من خروقات سابقة او ايجاد الية اخرى لغرض التصويت

العتابي: نحن مع تكبير الدائرة الانتخابية

العتابي: لا نتخابات مبكرة الا بحل مجلس النواب وعلى الشعب الضغط على المجلس لحل نفسه تمهيدا للاجراء الانتخابات

العتابي: هناك انقسام سياسي داخل البرلمان بشأن الدوائر المتعددة

وفاء الفتلاوي

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