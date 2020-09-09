الصالحي: كتل افصحت للكاظمي عن نيتها السوداوية ضدنا ومنح مصفى لاحزاب في كركوك

2020/09/09 | 23:29 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس الجبهة التركمانية النيابية، ارشد الصالحي، الاربعاء، افصاح كتل سياسية {لم يسمها} عن نيتها "السوداوية" تجاه التركمان امام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما كشف عن منح مصفى نفطي لاحزاب في كركوك.





وقال الصالحي {للفرات نيوز} ان" القبول في الكليات العسكرية والشرطة يتم على اساس طائفي، وان التركمان ليسوا من المحسوبين قوميا ضمن الاقليات، في حين ان الدستور يكفل شمول كل العراقيين في الاجهزة الامنية".

واضاف" كان يفترض وضع جدول للقبول من كل القوميات وليس من حق اي وزير اتخاذ هذا التقسيم"، مشيرا الى انه" لايمكن للكاظمي الغاء الاسماء على اساس طائفي وسجري اتفاق اخر وتخرج الاسماء كما كانت"، واصفاً اظهار الوثيقة بـ"الامر المفبرك ومخطط لاحراج الكاظمي".

وتعليقاً على عدم ارسال الموازنة الاتحادية رغم انتهاء المدة المررة، اوضح الصالحي" الحكومة وعدتنا بارسال الموازنة في الاسبوع المقبل؛ ومجلس النواب لا يعلم على اي سعر لبرميل النفط حسبت الموازنة".

وتابع الصالحي" اموال طائلة انفققت بشكل غير قانوني في 2020، ولن تكون هناك حلول جذرية بين بغداد واربيل والحكومة ستقدم اتفاق مبهم مع اقليم كردستان"، متوقعاً" ترحيل المشاكل الى الحكومات المقبلة".

فيما اكد، ان" مشكلة الرواتب محل اشكالات داخلية في الاقليم وان ديوان الرقابة المالية في الاقليم هو المسؤول عن تزويد بغداد بقوائم الصرف".

ودعا الصالحي الحكومة الى" ايجاد مشاريع استراتيجية لتوفير فرص عمل للشباب"، كاشفاً عن" منح مصفى لاحزاب كركوك باتفاق سياسي {لم يفصح عنه}".





وحول امكانية المفوضية الجديدة من اجراء الانتخابات بين الصالحي" المفوضية الحالية تعمل ضمن اجندة سياسية وبلا خبرة كافية، والكتل السياسية لم تنصفنا وقد افصحوا امام الكاظمي عن نيتهم السوداوية".

واختتم رئيس الجبهة التركمانية حديثه بالقول" لا يوجد اي درجة خاصة للتركمان من مجموع 6 الاف مدير عام، وان مناصب الدرجات الخاصة ليست مجاناً".

وفاء الفتلاوي

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