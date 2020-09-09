شيخ عام احدى العشائر يصدر بيانا 'شديد اللهجة' بشأن الحملة الأمنية لنزع السلاح المنفلت

2020/09/09 | 23:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

استنكر شيخ عام احدى العشائر العربية في العراق، الاربعاء، الحملة الحكومية لضبط النزاعات العشائرية المسلحة وضبط السلاح، محذرا من ان هذه الخطوة هي استهداف ممنهج لعشائر محددة دون اخرى.





وقال شيخ عشائر حچّام العام، ظاهر حاتم آل عجيل في بيان تلقى " ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (9 أيلول 2020)، إنه "في الوقت الذي نؤكد فيه ان سلاحنا هو سلاح حفظ الامن كان ولا زال داعما للقانون ولتوجيهات المرجعية في التصدي للارهاب الداعشي ولم يخرج اطلاقاً عن هذا الخط".





واضاف "نعبر عن استنكارنا الشديد ورفضنا القاطع لخطوة الحكومة الرامية لتفتيش العشائر التي لها تاريخ مشرف في مقارعة الظلم ومحاربة التنظيمات الارهابية ونخص منها عشائر حچام وال جويبر".





وتابع، "هذه العشائر الوطنية التي كانت ولا زالت صفا واحدا مع القوات الامنية، وقد كان الأولى بالحكومة ان تتصدى لجهات اخرى كانت ولا زالت تعبث بأمن البلاد".

واختتم، "نحذر ايضاً ان تكون هذه الخطوة هي استهداف ممنهجا لعشائر محددة دون اخرى".

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه في وقت سابق، القيادات الأمنية، بمتابعة ملف السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، مؤكدا ضرورة إنهائه.





وقال الكاظمي لدى زيارته الى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد الاسبوع الفائت أن "الحكومة ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد"، موجها قادة الأجهزة الأمنية "بمتابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد".

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