فاوتشي يتمسك بموعد للقاح كورونا.. ويعلق على تجارب

2020/09/09 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار البيت الأبيض وخبير الأوبئة، الطبيب آنتوني فاوتشي، إنه متمسك بتقديراته بالتوصل إلى لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا المستجد في بداية عام 2021.وقال إن ذلك قد يحصل في موعد أقرب، لكنه "غير مرجح"، وفقا لما نقلت وكالة آسوشييتد برس.

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