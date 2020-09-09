مصرف الرافدين يباشر توزيع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية

2020/09/09 | 23:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، توزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 أيلول 2020)، إنه "تم توزيع دفعة جديدة من رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء"

واضاف، ان "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالمنح استلام راتبه من أي مكان يتواجد".

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