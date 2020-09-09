الحشد يعلن يعلن آلية نقل جثامين ضحايا كورونا من مقبرة وادي السلام الجديدة الى القديمة

2020/09/09 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اللواء الثاني بالحشد الشعبي يعلن آلية نقل الجثامين من مقبرة وادي السلام الجديدة الى المقبرة القديمة.

وقال معاون آمر اللواء عماد الزيدي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، إن الالية الجديدة سوف تعتمد اعتبارا من يوم غد الخميس وتتضمن التالي:

١- جلب كتاب من استعلامات المقبرة القديمة معنون الى فرقة الامام علي ع القتالية بالموافقة لنقل الجثة.

٢- جلب شهادة الوفاة الاصلية.

٣- ان يكون صاحب الطلب من الدرجة الاولى للمتوفى .

٤- تكون المسؤولية الشرعية على عاتق ذوي المتوفين.

٥- يتحمل ذوي المتوفين مسؤولية نقل الجثامين

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