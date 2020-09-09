غدا.. استضافات نيابية لوزير الثقافة ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات

2020/09/09 | 23:52 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تستضيف لجنتان نيابيتان غدا الخميس وزير الثقافة حسن ناظم ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام و الاتصالات علي الخويلدي .وذكر بيان للبرلمان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : لجنة الثقافه والسياحه والاثار ستستضيف وزير الثقافة لمناقشة اليوم الوطني للعراق.واضاف ان : لجنة الاتصالات والإعلام ستستضيف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات لمناقشة موضوع تجديد عقود شركات الهاتف النقال./انتهى3

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