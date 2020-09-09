الجيش الايراني يبدأ غدا مناورات كبرى في المياه الجنوبية

2020/09/09 | 23:52 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري بان المراحل الرئيسية لمناورات "ذوالفقار" المشتركة للجيش ستنطلق غدا الخميس في المياه الجنوبية لمدة ثلاثة ايام، لافتا الى مشاركة الغواصة "فاتح" والطائرة المسيرة "سيمرغ" للمرة الاولى.وقال سياري قائد مناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الايراني، اليوم الاربعاء بحسب الاعلام الايراني : ان المراحل الرئيسية لهذه المناورات ستجري بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية والبرية وقوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة مساحتها 2 مليون كم مربع في نطاق مياه شرق مضيق هرمز وسواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي حتى المدار 10 درجة شمالي ".



واشار الى ان "هذه المناورات ستجري في اطار ثلاث مراحل وهي الاستخبارية والتكتيكية واستعراض القدرات ,مضيفا ان القطع البحرية العائمة والغواصات والطائرات ستشارك في هذه المناورات ومن اهمها الغواصة الوطنية "فاتح".واوضح القائد العسكري الايراني , بان هذه المناورات الكبرى ستعرض جانبا من قدرات واستعدادات جيش الايراني للمواجهة على المستوى الحقيقي ,مضيفا ان الارتقاء بالقدرات القتالية في الاصعدة البحرية والجوية والبرية والدفاع الجوي في تنفيذ المناورات المشتركة ومواجهة التهديدات الآتية من خارج المنطقة، مع تمرين الخطط العملانية والاطمئنان الى قدرتها على التصدي الساحق لاي عدوان محتمل، تعد من اهداف هذه المناورات ".وتابع:" من الاهداف الاخرى للمناورات؛ تمرين عمليات الجوقلة والهجوم البرمائي للسيطرة على السواحل المطلوبة والتصدي الحازم للعدو ".واشار الى تزامن تمرينات الهجوم والدفاع وجمع المعلومات الالكترونية باستخدام منظومات ثابتة وتكتيكية وبحرية ,مضيفا ان الطائرة الايرانية المسيرة بعيدة المدى "سيمرغ" ستشارك في عمليات الدورية والاستطلاع فضلا عن العمليات القتالية والهجومية ضد السفن الحربية المعادية وتقوم باستهدافها بقنابل ذكية وبالغة الدقة ".واعتبر سياري, مراقبة وتوفير امن المنطقة والمياه الدولية من الاهداف الاخرى لمناورات "ذوالفقار 99" ,مضيفا ان امن منطقة غرب اسيا وممراتها المائية الحيوية والاستراتيجية رهن بتوطين الامن في ظل المشاركة البناءة من قبل جميع دول المنطقة ومنع هيمنة وتواجد الاجانب والقوات من الخارج في مياه المنطقة "./انتهى2

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