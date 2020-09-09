فيديو.. “مابين الخلافات والكوميدية” حقائق صادمة عن فيلم “ابن حميدو”

2020/09/09 | 23:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ استطاع الفيلم المصري “ابن حميدو”، أن يحفر فى ذاكرة الجمهور ، بمشاهده الكوميدية ، وأبطاله المحبوبة ، وبإفيهات الشهيرة التى نرددها حتى اليوم.و كشف الفنان زكي فطين عبدالوهاب، نجل المخرج الشهير فطين عبد الوهاب ، مخرج الفيلم ، عبر حسابه على الفيسبوك ، تكلفة الفيلم حينها ، قائلا :”عمري ما احترمت […]

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