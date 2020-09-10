مصدر: اغتيال منتسب في الداخلية بهجوم مسلح بناحية ابي صيدا

2020/09/10 | 00:00 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} افاد مصدر امني، باغتيال منتسب في الداخلية قرب منزله في ناحية ابي صيدا بديالى.





وقال المصدر، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم تجاه منتسب بوزارة الداخلية في منطقة زهيرات التابعة الى ناحية ابي صيدا".

وبين ان "الحادث اسفر عن مقتله في الحال".

محمد

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