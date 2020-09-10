إعلان آلية نقل جثامين ضحايا كورونا الى مقبرة وادي السلام

2020/09/10 | 00:00 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية:الفرات نيوز} أعلن اللواء الثاني بالحشد الشعبي، الاربعاء، عن آلية نقل الجثامين من مقبرة وادي السلام الجديدة الى المقبرة القديمة.





وقال معاون آمر اللواء عماد الزيدي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن" الالية الجديدة سوف تعتمد اعتبارا من يوم غد الخميس وتتضمن التالي:

١- جلب كتاب من استعلامات المقبرة القديمة معنون الى فرقة الامام علي ع القتالية بالموافقة لنقل الجثة.

٢- جلب شهادة الوفاة الاصلية.

٣- ان يكون صاحب الطلب من الدرجة الاولى للمتوفى .

٤- تكون المسؤولية الشرعية على عاتق ذوي المتوفين.

٥- يتحمل ذوي المتوفين مسؤولية نقل الجثامين

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الموافقة على نقل جثامين ضحايا وباء كورونا إلى مقبرة وادي السلام في محافظة النجف.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغري، في وثيقة حصلت عليها وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا) قررت في جلستها السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 7/9/2020 الموافقة على طلبات نقل جثامين المتوفين جراء جائحة فيروس كورونا، بإشراف لجان صحية مختصة على وفق جدول زمني تحدده وزارة الصحة بالتنسيق بينها والمحافظة المعنية".

وفاء الفتلاوي

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