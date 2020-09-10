العراق: جسر جوي وبحري لتقديم مساعدات عاجلة للسودان

2020/09/10 | 00:00 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأتي هذه الخطوة ضمن استجابة عربية وعالمية لدعم السودان في مواجهة الفيضانات (الأناضول)وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مساء الأربعاء، بفتح جسر جوي وبحري لتقديم مساعدات عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات في السودان.وبحسب بيان صدر عن مكتب الكاظمي ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن الأخير أمر بفتح جسر جوي وآخر بحري مع دولة السودان الشقيقة، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت السودان منذ أيام".وأضاف البيان، أن "طائرة شحن عسكرية ستنطلق اليوم محملة بأطنان من المستلزمات الطبية وعشرات الآلاف من السلال الغذائية، وآلاف القطع من الاحتياجات الإنسانية الضرورية والخيم لإيواء المتضررين الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الفيضانات".وأشار إلى أن "الكاظمي أمر أيضاً ببدء تحميل عشرة آلاف طن من الحنطة (القمح) من موانئ البصرة لدعم الشعب السوداني الشقيق".ولفت البيان إلى أن "توجيه الكاظمي يأتي في إطار حرص العراق حكومة وشعباً على تعزيز أواصر الأخوة مع الأشقاء، والوقوف مع دولة السودان التي تعيش أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة جراء الفيضانات".

في السياق، علم مراسل "العربي الجديد"، في بغداد، أن الحكومة وجهت وزارتي الزراعة والصناعة بإعداد قائمة مساعدات ممكن تقديمها إلى السودان في اليومين المقبلين، من بينها مواد غذائية وزراعية ودوائية بالتنسيق مع معمل أدوية سامراء، وأغطية ومفروشات.وبحسب المصادر فإن وزارة الدفاع ستتولى نقل المواد والمساعدات العاجلة إلى جانب الخطوط الجوية العراقية وشركة الموانئ العراقية، التي ستتولى نقل كميات من القمح عبر بواخر عراقية إلى السودان انطلاقاً من موانئ البصرة على الخليج العربي.ولفتت المصادر إلى أن المواد الطبية والمساعدات الملحة ستصل خلال ساعات عبر طائرة شحن عسكرية عراقية يجري تجهيزها في هذه الأثناء.

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