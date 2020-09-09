لتجنب بيع العمليات بالكامل.. صحيفة: مفاوضات بين

2020/09/10 | 00:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتجري مجموعة مايكروسوفت مفاوضات مع "بايتدانس" لشراء "تيك توك" على الأقل في الولايات المتحدة إن لم يكن بشكل أوسع.وذكرت وسائل إعلام أن قيمة هذه الصفقة تقدر بما بين عشرة مليارات وثلاثين مليار دولار.

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