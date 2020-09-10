2020/09/10 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رونالدو يمزّق شباك السويد ويضمن صدارة البرتغال فوز فرنسي بنكهة مونديالية على كرواتيا في دوري الأمم الأوربية روما- وكالات واصل المنتخب الفرنسي تألقه في بطولة دوري الأمم الأوروبية، فحقق الفوز الثاني تواليا، على حساب ضيفه المنتخب الكرواتي بنتيجة 4-2 ضمن المجموعة الثالثة بالمستوى الأول.وسجل لفرنسا، أنطوان جريزمان (43) والحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش (45+1 بالخطأ […]

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