2020/09/10 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل العنكوشية .. فلسفة رياضية جديدة ! – حسين الذكر بعد سنوات من العمل المؤسساتي في اغلب انديتنا الاستهلاكية والمتهاكلة التي اعتمدت على الدعم والمال الحكومي دون ان تحقق الأهداف الكبرى المتعلقة بفلسفة الدولة في دعمها لقطاع الرياضي الذي لا يتوقف بتحقيق الإنتصارات الرقمية في كرة القدم على حساب بقية الألعاب والفئات العمرية سيما هنالك جملة […]

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